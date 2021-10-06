Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri 'giyerek' sergileyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergileyecek

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat
Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri

Denizli'de bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Cam Bienali, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği bir defileye ev sahipliği yapacak.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Cam Bienali, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği bir defileye ev sahipliği yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olan Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin 14-17 Ekim arasında altıncı kez sanatseverlerle buluşacağı belirtildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak bienalin birçok ilke de ev sahipliği yapacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. İlk kez cam yarışması ve podyumda giyilebilir cam defilesinin yapılacağı bienal büyük ses getirecek. Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show', ilk kez Türk cam sanatçılarınca icra edilecek. Birbirinden yetenekli 40 Türk cam sanatçısı, eserlerini bir sergi salonunda değil podyumda kendi üzerlerinde sergileyecek. Türkiye'nin farklı illerinden katılan ve birbirinden kıymetli cam sanatçılarının yanı sıra İtalya, ABD, Kanada, Mısır ve İsviçre'den katılacak cam sanatçıları, gösteriler ve sunumlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilkini 2011'de düzenledikleri bienali istikrarla sürdürdüklerini, bu yıl da ses getirecek bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergileyecek

Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergileyecek

Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri giyerek sergileyecek

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Hazal Kaya Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Kim Min-jae Mehmet Topal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri 'giyerek' sergileyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:16:45. #1.17#