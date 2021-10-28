Ulaş'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Baharözü Köyü Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Okulda düzenlenen fuarın açılışını, Kaymakam Alparslan Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila yaptı.

Sözen ve beraberindekiler, açılışın ardından stantları gezerek, öğrencilerden ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Bilime ve sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını belirten Sözen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Daha sonra Sözen, 8. sınıf öğrencilerine yardımcı kitap dağıttı.

Açılışa Belediye Başkanı Turan İlbey de katıldı.