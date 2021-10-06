Uğur Güneş kimdir? Kanunsuz Topraklar Davut kimdir? Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli? Hangi filmlerde oynadı? Uğur Güneş biyografisi!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakteri, Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş bu kez FOX TV kanalında Kanunsuz Topraklar adlı dizide Davud karakterini canlandıracak. Bu haberin üzerinden Uğur Güneş kimdir? diye aratılmakta. Peki, Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş 10 Kasım 1987'de doğan, Türk oyuncudur.

İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. En son Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmıştır.

Şu an FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar adlı dizide Davud karakterini canlandırıyor.

FİLM VE DİZİLERİ

Yeniden Başla

Şeytan-ı Racim

Urfalıyam Ezelden

Diriliş Ertuğrul

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İsimsizler

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Kanunsuz Topraklar

KANUNSUZ TOPRAKLAR DAVUT KİMDİR?

Kurtuluş Savaşı kahramanı. Maden işçisi. Kahraman olarak doğmuş. Davut kasabada ikisi erkek, biri henüz altı yaşında bir kız olan kardeşleri, ana-babasıyla mütevazı ve yoksul bir hayat sürmektedir.

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