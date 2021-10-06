Uğur Güneş kimdir? Kanunsuz Topraklar Davut kimdir? Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli? Hangi filmlerde oynadı? Uğur Güneş biyografisi! - Haberler
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Uğur Güneş kimdir? Kanunsuz Topraklar Davut kimdir? Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli? Hangi filmlerde oynadı? Uğur Güneş biyografisi!

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Uğur Güneş kimdir? Kanunsuz Topraklar Davut kimdir? Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli? Hangi filmlerde oynadı? Uğur Güneş biyografisi!

Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda olduğu Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak ekrana geliyor. Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç başrolleri paylaşmakta. Kanunsuz Topraklar dizisinde Davud karakterine hayat veren Uğur Güneş'in hayatı merak edilmekte. Peki, Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakteri, Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş bu kez FOX TV kanalında Kanunsuz Topraklar adlı dizide Davud karakterini canlandıracak. Bu haberin üzerinden Uğur Güneş kimdir? diye aratılmakta. Peki, Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Uğur Güneş 10 Kasım 1987'de doğan, Türk oyuncudur.

İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. En son Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmıştır.

Şu an FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar adlı dizide Davud karakterini canlandırıyor.

Yeniden Başla

Şeytan-ı Racim

Urfalıyam Ezelden

Diriliş Ertuğrul

Seddülbahir 32 Saat Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İsimsizler

Bir Zamanlar Çukurova Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Kanunsuz Topraklar

Kurtuluş Savaşı kahramanı. Maden işçisi. Kahraman olarak doğmuş. Davut kasabada ikisi erkek, biri henüz altı yaşında bir kız olan kardeşleri, ana-babasıyla mütevazı ve yoksul bir hayat sürmektedir.

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Haber: Uğur Güneş kimdir? Kanunsuz Topraklar Davut kimdir? Uğur Güneş kaç yaşında, aslen nereli? Hangi filmlerde oynadı? Uğur Güneş biyografisi! - Haberler
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