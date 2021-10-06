Uğur Dündar 'Bezmenler' kavgasının arka planını anlattı: Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim? - Haberler
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Uğur Dündar "Bezmenler" kavgasının arka planını anlattı: Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim?

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Yıllar önce yolsuzluktan yargılanan iş adamı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla kavga eden gazeteci Uğur Dündar, internette uzun bir süre viral olan "Bezmenler" kavgasının perde arkasını anlattı. Mikrofon uzattığı o kişinin kendisini ifade etmek yerine saldırmayı yeğlediğini söyleyen Dündar, "Bir defa da gazeteci kendini savunmuş olsun. Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki?" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, 1994 yılında yolsuzluktan yargılanan iş adamı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla yumruk yumruğa kavga etmişti. Bunun sonucunda yaklaşık 12 saat gözaltında kalan Dündar'ın bu görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada viral olmuş ve çok konuşulmuştu.

Tele1'de yayınlanan Anında Manşet isimli programa katılan Uğur Dündar, sosyal medya fenomeni ve yayıncı olan Pelin "pqueen" Baynazoğlu'nun sorusunu yanıtlayarak "Bezmenler" kavgasının perde arkasını anlattı. "Biz mikrofonu sadece insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diye kullanırız" diyen Dündar şunları söyledi:

"Amerika'daki o müessif olayda da bize saldıran kişiye mikrofonu uzattım. Buyrun kardeşim içinizden ne geliyorsa anlatın, biz de olduğu gibi yayınlayalım dedim. Ama o konuşmak, kendisini ifade etmek yerine bana saldırmayı yeğledi. Benden önce birlikte çalıştığımız değerli emekçi kardeşime saldırmak istedi. Ben de kendisini durdurdum. Meşru savunma anlamında kendimi korudum. Ama iyi korumuşum.

Bir de bizim mesleğimizin mensuplarına saldırmak özellikle spor haline geldi. Bir defa sosyal anlamda linçleri yaşamakla birlikte fiziksel saldırılar da başladı. Sanki şiddete maruz kalmak gazetecinin kaderiymiş gibi algılandı, algılanıyor. Bir defa da gazeteci kendini savunmuş olsun. Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki? Meşru savunma diye bir durum var. Bundan dolayı çok üzüldüm. Saldıran kişi de orada çalışan bir insan."

Uğur Dündar
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Emre İliksiz
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Haber: Uğur Dündar 'Bezmenler' kavgasının arka planını anlattı: Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim? - Haberler
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