Gazeteci Uğur Dündar, 1994 yılında yolsuzluktan yargılanan iş adamı Halil Bezmen'in ABD'deki evine giderek oradaki bir çalışanla yumruk yumruğa kavga etmişti. Bunun sonucunda yaklaşık 12 saat gözaltında kalan Dündar'ın bu görüntüleri yıllar sonra sosyal medyada viral olmuş ve çok konuşulmuştu.

"BİZ MİKROFONU İNSANLAR DÜŞÜNCELERİ İFADE ETSİN DİYE KULLANIRIZ"

Tele1'de yayınlanan Anında Manşet isimli programa katılan Uğur Dündar, sosyal medya fenomeni ve yayıncı olan Pelin "pqueen" Baynazoğlu'nun sorusunu yanıtlayarak "Bezmenler" kavgasının perde arkasını anlattı. "Biz mikrofonu sadece insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diye kullanırız" diyen Dündar şunları söyledi:

"KENDİSİNİ İFADE ETMEK YERİNE BANA SALDIRMAYI YEĞLEDİ"

"Amerika'daki o müessif olayda da bize saldıran kişiye mikrofonu uzattım. Buyrun kardeşim içinizden ne geliyorsa anlatın, biz de olduğu gibi yayınlayalım dedim. Ama o konuşmak, kendisini ifade etmek yerine bana saldırmayı yeğledi. Benden önce birlikte çalıştığımız değerli emekçi kardeşime saldırmak istedi. Ben de kendisini durdurdum. Meşru savunma anlamında kendimi korudum. Ama iyi korumuşum.

"BİR DEFA DA GAZETECİ KENDİNİ SAVUNMUŞ OLSUN"

Bir de bizim mesleğimizin mensuplarına saldırmak özellikle spor haline geldi. Bir defa sosyal anlamda linçleri yaşamakla birlikte fiziksel saldırılar da başladı. Sanki şiddete maruz kalmak gazetecinin kaderiymiş gibi algılandı, algılanıyor. Bir defa da gazeteci kendini savunmuş olsun. Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki? Meşru savunma diye bir durum var. Bundan dolayı çok üzüldüm. Saldıran kişi de orada çalışan bir insan."

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