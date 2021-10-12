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Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Bursa'da kimyasal plastik ham madde fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçinin evli 3 çocuk babası üretim operatörü Özkan Deniz olduğu ortaya çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kimyasal plastik ham madde fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçinin evli 3 çocuk babası üretim operatörü Özkan Deniz olduğu ortaya çıktı. Deniz'in patlama sırasında kimyasal madde aktarımı yaptığı, tepkime sonucu yaşanan patlamada olay yerinde can verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesine Bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin plastik ve suni deri ham maddesine dönüştürüldüğü Busan Kimya isimli fabrikada aktarımı yapılan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi neticesinde patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısının bir bölümü havaya uçarken gökyüzünü sarı duman kapladı. Patlama sırasında aktarım yapan Özkan Deniz isimli işçi hayatını kaybederken, 6 işçi yaralandı 30'a yakın işçide kimyasal maddeden etkilenerek ceşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Aktarım sırasında patladı, üretim operatörü hayatını kaybetti

Fabrikanın çatısının bir bölümünü hayvaya uçuran şiddetli patlamaya tepkimeye giren kimyasal maddelerin sebep olduğu belirtildi. Patlamanın ardından gökyüzünü sarı dumam kaplarken 30'a yakın işçi dumandan etkilendi. Fabrikada üretim operatörü olduğu öğrenilen Özkan Deniz'inde aktarım yapıldığı sırada orada olduğu yaşanan patlama neticesinde hayatını kaybettiği bildirildi. 55 yaşlarındaki Özkan'ın evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olduğu, Osmangazi ilçesine bağlı Karaman Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi. Patlamanın ardından fabrikadan AFAD ve itfaiye kepleri tarafından alınan Özkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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Haber: Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti - Haberler
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