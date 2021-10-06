Twitch'in kaynak kodları, kullanıcı bilgileri ve daha fazlası hackerlar tarafından sızdırıldı - Haberler
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Twitch'in kaynak kodları, kullanıcı bilgileri ve daha fazlası hackerlar tarafından sızdırıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch'in kaynak kodları, kullanıcı bilgileri ve daha fazlası hackerlar tarafından sızdırıldı

Çalınan bilgilerin herkese açık paylaşıldığı iddia edilmesi üzerine Twitch parolanızı hemen değiştirmeniz önerilir.

Anonim bir bilgisayar korsanı, Twitch'ten kaynak kodu, içerik üretici ödeme raporları ve en önemlisi şifreler gibi hesap bilgileri de dahil olmak üzere 125 GB değerinde veri sızdırdığını iddia ediyor. Twitch hesabı olan herkes şu anda şifresini değiştirmeli ve herhangi biri hesabına erişmeden iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirilmelidir.

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Anonim kaynak Twitch'in sorunun farkında olduğunu doğrulasa da, Twitch henüz büyük ihlali kamuoyuna açıklamadı.

Twitch son zamanlarda tartışmalara neden olurken, birçok içerik üretici hizmetin onları birçok şeyden korumak için yeterli çabayı sağlamadığını söylüyor. Şimdi, bilinmeyen bir bilgisayar korsanı tarafından çevrimiçi olarak erişilen ve sızdırılan özel bilgilerle, bu twitch'in kullanıcı tabanını daha iyi koruması için yapılan çağrılara eklenecektir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Twitch'in kaynak kodları, kullanıcı bilgileri ve daha fazlası hackerlar tarafından sızdırıldı - Haberler
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