PODGORİCA - Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz Kovid-19 aşısı Karadağ'a ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PODGORİCA - Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz Kovid-19 aşısı Karadağ'a ulaştı

AA / Milos Vujovic - Haberler | Güncel
PODGORİCA - Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz Kovid-19 aşısı Karadağ'a ulaştı

Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya getirildi.

Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya getirildi.

Sinovac aşılarını teslim alan Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Türkiye'nin aşı yardımının iki ülkenin iyi ilişkilerinin göstergesi olduğunu söyleyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da yardımlaşma ve dayanışmayla salgınla daha kolay mücadele edileceğini belirterek salgının aşıyla daha hızlı sona ereceğini sözlerine ekledi.

PODGORİCA - Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz Kovid-19 aşısı Karadağ'a ulaştı

PODGORİCA - Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz Kovid-19 aşısı Karadağ'a ulaştı

AA / Milos Vujovic - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (1)

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title