Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi üyesi İdris ile görüştü - Haberler
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi üyesi İdris ile görüştü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi üyesi İdris ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi üyesi El Hadi İdris tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Egemenlik Konseyi üyesi El Hadi İdris tarafından kabul edildi.

İdris'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ofisinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Büyükelçi Neziroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan'ın ağustostaki Türkiye ziyaretine işaret ederek, İdris ile siyasi ve ekonomik alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini ele aldıklarını belirtti.

Neziroğlu, Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin iki ülke arasında tarım, hayvancılık, savunma, eğitim ve madencilik alanlarında imzalanan anlaşmaları hayata geçirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

İki ülke iş insanları arasındaki ortak iş birliğini başarılı ve verimli olarak nitelendiren Neziroğlu, Türkiye ve Sudan arasında ticaret hacmindeki artışın memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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