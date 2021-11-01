Türkiye'nin en büyük pistinde Kaykay Şampiyonası

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Kaykay Şampiyonası Sokak Disiplini Yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Şampiyona, 29-31 Ekim 2021 tarihlerinde Eyüpsultan Osmanlı Park'ta bulunan ve açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük Kaykay Parkı'nda yapıldı.

Yarışma Kadınlar ve Erkekler olarak iki kategoride düzenlendi. Yarışmaya lisansı olan kadın ve erkek sporcular katıldı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Yarışmada sporcular; eleme, yarı final ve finalde şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederek pistte becerilerini sergilediler.

Sporcuların pistte yaptıkları birbirinden zor hareketler izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN DENİZ KÖKEN'İN ELİNDEN ALDILAR

İki gün süren yarışmada erkeklerde Birinci Berke Dikişçioğlu, ikinci Ömer Batuhan Tanış ve üçüncü İbrahim Yılmaz oldu.

Kadınlarda ise Melis Sakaoğlu birinci, Safa Merve Nalçacı ikinci ve Hande Nur Uygun ikinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Deniz Köken, Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ile birlikte takdim etti.

"FARKLI SPOR BRANŞLARINI YAYGINLAŞTIRALIM İSTİYORUZ"

Başkan Deniz Köken ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaykay Federasyonu sağolsun müsabakalarını burada gerçekleştirdi. Yarışmaya 30 erkek, 5 kadın yarışmacı katılım sağladı. Spor dallarının yaygınlaşması konusunda elimizden geleni yapacağız. Yıllardır spor sadece futbol üzerinden bina edildi. Dünya üzerinde çok çeşitli spor branşları var. Biz istiyoruz ki bunların hepsini yaygınlaştıralım. Spor branşlarını ne kadar çoğaltırsak gençlerin bir o kadar spor yapma imkanı ve alanı olmuş olacak" şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, GENÇLERİMİZ SOKAKTA ANTRENMAN YAPIYORLARDI"

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk ise, "Genç bir kitleye hitap ediyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıldır duraksama oldu. Tokyo'da da 13 yaşındaki kızımız olimpiyat şampiyonu oldu. Gençlerimiz bu tarz parkurlar olmadan sokakta antrenmanlarını yapıyorlardı. Ben bu nedenle Başkanıma, bu parkı çok kısa bir sürede Türkiye'ye, Eyüpsultan'a kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Biz de Federasyon olarak burada yarış yapmaktan çok büyük bir keyif duyduk" şeklinde konuştu.

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