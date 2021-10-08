Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ilk yerli inaktif aşımız Turkovac'ın rapel dozu (pekiştirme) olarak uygulanmasına onay verdi. Bu kapsamda 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3'üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi. Halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Faz-3 çalışmaları devam eden Turkovac, pekiştirme dozu olarak 40 merkezde uygulanacak.

FAZ-3 ÇALIŞMASINA PARALEL OLARAK YÜRÜTÜLECEK

2 doz Sinovac aşısı olanlar için Turkovac aşısı olma yönünde başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Çalışma, mevcut FAZ-3 çalışmasına paralel yürütülecek. Koronavirüs salgınının Türkiye'deki bilimsel AR-GE çalışmalarına ciddi katkı sunduğuna işaret eden TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan Bioexpo Aşı Sempozyumu'nda Turkovac aşısıyla ilgili kritik gelişmeyi müjde olarak duyurdu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ÇALIŞMA OLUYOR"

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal'in koordinatörlüğündeki Faz-3 çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. "İlk kez böyle bir çalışma oluyor. Heyecan içinde çalışıyoruz, inşallah yüzümüzün akıyla sonlandıracağız" şeklinde konuşan Ünal, alınan onayla birlikte yerli aşı için 2 farklı Faz-3 çalışmasının sürdürülmüş olacağını aktardı. Ünal "Yan etkileri çok yakın takip ediyoruz. Bugüne kadar majör bir yan etki olmadı. Diğer aşılarda olduğu gibi enjeksiyon bölgesinde ağrı, kol ağrısı, şişme gibi etkiler görüldü" dedi.

1599 DOZ UYGULANDI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde birinci doz 1034, ikinci doz 565 olmak üzere toplam bin 599 doz uygulandı.

TRABZON'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının yürütüleceği merkezlerden biri Trabzon. Çalışma için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde yer hazırladıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "İlk gelen bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, Faz-3 çalışmasında 2 doz Sinovac'ını olmuş ve üstünden 90 gün geçmiş kişilere uygulanacak. Onun dışındakilere uygulama şimdilik olmayacak. Tamamen gönüllü, kişilerin onayıyla birlikte yapılacak" dedi. Hazırlıkların önceki gün itibarıyla tamamlandığını söyleyen Usta, Bakanlıktan gelecek talimatla birlikte Faz-3 çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

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