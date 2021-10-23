Türkiye Eurovision yarışmasına 2022 yılında da katılmayacak - Haberler
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Türkiye Eurovision yarışmasına 2022 yılında da katılmayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eurovision Yarışması'na dair ayrıntılar belli oluyor.

Eurovision Yarışması'na dair ayrıntılar belli oluyor. Ülkemizde yeniden gündem olan yarışmaya Türkiye'nin katılıp katılmayacağı konuşuluyordu..

2013 yılında puanlama sistemindeki adaletsizliği gerekçe göstererek yarışmadan ayrılan Türkiye, bu yıl da Eurovision'da yer almayacak..

Her yıl geleneksel olarak şarkıların yarıştığı Eurovision, bu yıl İtalya'nın Torino kentinde yapılacak..

Yarışmanın finali mayıs ayının ikinci haftasında, yapılacak. PalaOlimpico adlı stadyumda gerçekleştirilecek.

Türkiye Eurovision yarışmasına 2022 yılında da katılmayacak

Türkiye Eurovision yarışmasına 2022 yılında da katılmayacak

Türkiye Eurovision yarışmasına 2022 yılında da katılmayacak

Türkiye Eurovision yarışmasına 2022 yılında da katılmayacak
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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