Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı - Haberler
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Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı

Kuş çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden Iğdır'da tespit edilen kuş türü sayısı 340'a ulaştı.

IĞDIR (AA) - Kuş çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden Iğdır'da tespit edilen kuş türü sayısı 340'a ulaştı.

Coğrafi yapısı ve konumu nedeniyle birçok yaban hayvanının yaşadığı Iğdır, barındırdığı kuş çeşitleri bakımından da yurdun en önemli noktaları arasında yer alıyor.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan, dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan il, bir yandan sunduğu birbirinden farklı imkanlarla kuşlar tarafından tercih edilirken bir yandan da Afrika ve Asya kıtaları arasında göçen kuşların uğrak noktası oluyor.

KuzeyDoğa Derneğince Iğdır genelinde ve Tuzluca ilçesine bağlı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda yürütülen halkalama ve tespit çalışmaları sonucunda son olarak belirlenen "tepeli arı şahini", ildeki 340'ıncı tür olarak kayıt altına alındı.

Yapılan son tespit ile yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin binde 5'ini kaplayan Iğdır'daki kuş türü sayısı 340 olurken, Aras Kuş Cenneti'ndeki kuş türü sayısı ise 306 olarak belirlendi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Iğdır'ın kuşlar açısından çok zengin bir il olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yüzölçümünün sadece binde 5'ini kaplamasına rağmen Iğdır'da kaydettiğimiz 340'ıncı kuş türüyle Türkiye kuş türlerinin yüzde 70'ini kaydetmiş olduk." dedi.

Kuş bilimi ve şehir açısından oldukça önemli olan bu verinin Aras Kuş Cenneti sayesinde elde edildiğini anlatan Şekercioğlu, "Bu sene kaydettiğimiz birkaç yeni tür ile Aras Nehri Kuş Cenneti 306 kuş türüne, Iğdır ise 340 kuş türüne ulaştı. Bu da Türkiye kuş türlerinin yüzde 70'i demek oluyor." diye konuştu.

"Türkiye için en önemli türlerden biri"

Şekercioğlu, kayıt altına alınan en son türün tepeli arı şahini (Pernis ptilorhynchus) olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bunların en sonuncusu ve Türkiye için en önemli türlerden biri tepeli arı şahinidir. Çok ender, düzenli görülmeyen bir türdür. Doğu Anadolu'da ilk, Türkiye'de ise 6. kayıt oldu. Türkiye'de ilk kaydı sadece 8 yıl önce verilmiş bir tür. Bu türü Aras Nehri Kuş Cenneti üzerinde, Iğdır'da fotoğrafladık. Bunun dışında bazı ender türleri de Iğdır listesine ekledik. Bu da çok zengin olan Aras Nehri Kuş Cenneti'nin korunması ve araştırılmasının önemini bir kez daha gösteriyor."

Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı

Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı

Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı

Türkiye'deki kuş türlerinden yüzde 70'i Iğdır'da kayıt altına alındı

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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