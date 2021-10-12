Türkiye'de 5 milyon kültür ve turizm elçisi hedefine gençlerin katılımı bekleniyor

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, özellikle gençlerin kültür ve turizm elçisi olmaları bakımından biraz daha duyarlı, heyecanlı ve istekli olmalarını beklediklerini belirterek, "2022'nin sonuna kadar inşallah 5 milyon vatandaşımızı kültür ve turizm elçisi ilan edeceğiz." dedi.

UNESCO Turkey Photo Safari etkinliği için Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen Yıldız, AA muhabirine, düzenledikleri etkinliğin hem dünyada hem de Türkiye'de bütün dünya miras alanlarını kapsayan tek safari olduğunu söyledi.

Projenin ilk defa düzenlendiğini aktaran Yıldız, amaçlarının 17 şehirde dünya miras alanlarını fotoğraflamak olduğunu kaydetti.

Yıldız, elde edilen materyallerin Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımında kullanılacağını anlatarak, "Türkiye Tanıtma Platformu olarak elde ettiğimiz bütün materyalleri Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yerel yönetimlerle ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Dünya miras alanları bütün dünya insanlarının ortak değeridir"

TUTAP olarak çatı projelerinin "Dünya Mirası Türkiye" projesi olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün dünya mirası alanlarının tamamını tanıtan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yapan tek tanıtma platformuyuz. Üzerimizdeki yük gerçekten ağır. Bu meşakkatli çalışma içerisinde ülkemize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Dünya miras alanları bütün dünya insanlarının ortak değeridir. Turizmden elde ettiğimiz gelirin büyük bir bölümü de buralara yapılan ziyaretlerden gerçekleşiyor. Türkiye'deki dünya miras alanlarının en iyi şekilde tanıtılması gerekiyor. UNESCO Turkey Photo Safari Projemiz bizim en önemli vizyon projelerimizden biri. Bugüne kadar gittiğimiz yerlerde yoğun bir ilgi var. Başta Orhan Gencebay olmak üzere bütün sanatçılara teşekkür ediyorum. İlk deklanşöre kendisi İstanbul'dan bastı. Bütün halkımızın da duyarlı olması gerekiyor. Özellikle gençlerimizin kültür ve turizm elçisi olmaları bakımından biraz daha duyarlı, heyecanlı ve istekli olmalarını bekliyorum. Kültür ve Turizm Elçileri Projemiz de bu anlamda çok önemli. 2022'nin sonuna kadar inşallah 5 milyon vatandaşımızı kültür ve turizm elçisi ilan edeceğiz."

Yıldız, Türkiye'nin dünyada örnek bir ülke olduğuna işaret ederek, "Altyapı, ulaşım ve konaklama konusunda da dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz. Bunu turist sayısına ve milli gelirimize pozitif olarak yansıtabilirsek ülke ekonomisine ve ticari yaşama çok büyük bir katkı sağlamış olacağız. Tanıtımın da hedef kitlelere ulaşılması önemli. 2019'da cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık. 2019'da 51 milyon turistin üzerine çıktık. 35 milyar dolara yakın bir gelire sahip olduk. Hedefimiz daha yükseklere çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.