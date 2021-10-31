Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Şentop ve Vali Canbolat Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na Katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Vali Yakup Canbolat, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde düzenlenen Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na Katıldı.
BURSA (Habermetre) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Vali Yakup Canbolat, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde düzenlenen Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'na Katıldı.
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