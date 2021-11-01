"Türkiye Afrika'da Yükselen Aktör"
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) uzmanı Kaan Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi, Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika'ya sadece ekonomik ilişkiler ekseninde yaklaşmadığını, farklı alanlardaki angajmanlarıyla kıtada yükselen bir aktör olduğunu söyledi.
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) uzmanı Kaan Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi, Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika'ya sadece ekonomik ilişkiler ekseninde yaklaşmadığını, farklı alanlardaki angajmanlarıyla kıtada yükselen bir aktör olduğunu söyledi
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