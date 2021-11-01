"Türkiye Afrika'da Yükselen Aktör" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye Afrika'da Yükselen Aktör"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) uzmanı Kaan Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi, Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika'ya sadece ekonomik ilişkiler ekseninde yaklaşmadığını, farklı alanlardaki angajmanlarıyla kıtada yükselen bir aktör olduğunu söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) uzmanı Kaan Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi, Devecioğlu, Türkiye'nin Afrika'ya sadece ekonomik ilişkiler ekseninde yaklaşmadığını, farklı alanlardaki angajmanlarıyla kıtada yükselen bir aktör olduğunu söyledi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title