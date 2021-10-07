'Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival', kahveseverlerle buluştu - Haberler
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"Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival", kahveseverlerle buluştu

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Bu yıl 7.'si düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, Küçükçiftlik Park'ta başladı.

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 7.'si düzenlenen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, Küçükçiftlik Park'ta başladı.

Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan festival yetkililerinden Burcu Şener, pandeminin ardından festivalin ilk gününde yoğun bir ilgi yaşandığını söyledi.

Katılımcıların da festivale yoğun ilgi gösterdiğini ve 100'ün üzerinde markanın kahveseverlerle buluştuğunu belirterek, "Bu yıl festivalde canlı konserler var. Pandemiyle beraber hem bizim sektörümüz hem de müzik sektörü biraz evlere kapandı. 32 konser olacak festival boyunca. Bunun yanı sıra work shoplar var kahveyle ilgili öğrenmek istediğiniz her şeye dair. Yine çok çok önemli isimlerin seminerleri var. Bunlar da festival boyunca devam edecekler." dedi.

Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerle 32 konser verilecek.

Birçok ödüllü baristanın da yer aldığı etkinlik kapsamında ayrıca filtre kahve demleme teknikleri, Türk kahvesinin 500 Yıllık tarihi ve yapım teknikleri, iklim değişikliğinin kahve üzerindeki etkileri başlıklı altında söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festivalde aynı zamanda pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıklarına göre geliştirilen probiyotik kahveler, farklı içecek çeşitleri ve yarışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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