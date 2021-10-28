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Türk Sanat Haftası Londra'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 Ekim'e kadar sürecek olan Türk Sanat Haftası başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 Ekim'e kadar sürecek olan Türk Sanat Haftası başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Saatchi Galeri'de 19'u Türk toplam 21 sanatçıya ait 100 e yakın eser, Renko London organizatörlüğünde Türk Sanat Haftası kapsamında 31 Ekim tarihine kadar sergilenmeye başladı. Sergide, heykeltıraş, ressam ve fotoğraf sanatçılarının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulurken, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın serginin açılışında konuştu. Yalçın, Londra'da Türk sanatçılarının yer aldığı bir sergi gerçekleştirildiği için gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Londra'da ilk kez düzenlenen Türk Sanat Haftası sergisinde, Sergide Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güvenkaya, Cengiz Yatağan, Çiğdem Erbil, Devrim Erbil, Ece Clarke, Emin Çizenel, Esra Meral, Eva Sonaike, Joanna Gilbert, Mehmet Günyeli, Mine Zabcı, Nuri Battal, Renk Erbil, Rina Bakis, Sakit Mammadov, Sina Mirel, Sümer Erek, Yam Karkai ve Yiğit Yazıcı'nın eserleri yer aldı.

Renko London'ın kurucusu ve çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'in kızı Renk Erbil aralık ayında da Alaçatı'da sergi gerçekleştireceklerini belirtti.

(Yunus Dalgıç/İHA)

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