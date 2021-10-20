Türk oyun stüdyosu Blue Box Game ölüm tehditleri aldığını söylüyor

Stüdyo, Haziran ayında başlayan bir komplo teoirisi ile uğraşıyor. Silent Hill fanları Blue Box Game stüdyosunun çıkardığı Abandoned oyunu için Kojima'nın iptal ettiği yeni bir Silent Hill oyunu olduğuna dair iddialar ortaya attılar.

Nisan ayında Abandoned by Blue Box Studios adlı bir oyunun fragmanı paylaşılmıştı. Ürkütücü bir kırsal bölgede geçen birinci şahıs nişancıyı andıran belirsiz bir fragmandı. Silent Hill topluluğu, seride yeni bir oyun hakkında umutsuzca terk edilmiş Silent Hills'in iptal edilen Hideo Kojima oyunu olduğuna kendilerini ikna ettiler.

Blue Box Stuidos, o günden beri Abandoned'ın Silent Hill olmadığını açıklamaya çalışmıştı. "Konami ile hiçbir ilişkimiz yok. Silent Hill'in sahibi Konami. Hideo Kojima ile hiçbir ilişkimiz yok. Niyetimiz hiçbir zaman Silent Hill olarak isim vermek değildi. Bunun için içtenlikle özür dileriz."

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Blue Box Game Stüdyosu'nun Twitter sayfasında çok sayıda protesto yer alıyordu ve yönetmen Hasan Kahraman'ın söylentileri yatıştırma girişimine rağmen, Silent Hill teorisi hala yaygın. Geliştirici zaman zaman spekülasyonlara uğradı, ancak yine de Konami, Silent Hill veya Kojima ile hiçbir ilişkisi olmadığını sıkı bir şekilde savundu.

Blue Box Game Stüdyosu geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı fotoğrafta "Son birkaç aydır ölüm tehditleriyle uğraşıyoruz ve son birkaç gündür özellikle fiziksel olarak yine bununla uğraşıyoruz. Bu sadece bir ekip olarak değil, çevremizdeki herkesi de etkiliyor." Sözlerine yer verdi. "Yarattığımız olumsuz durumun tamamen farkındayız ve hayal kırıklığınızı gerçekten anlıyoruz. Ama anlamadığımız şey ölüm tehditleri." Şeklinde sözlerine ekleme yaptı.

A message from us. Human beings. pic.twitter.com/q2V5j4f4ZB — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) October 17, 2021