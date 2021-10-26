Türk Konseyi Üniversiteler Birliği 5. Genel Kurulu Türkistan'da toplandı

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Üniversiteler Birliği 5. Genel Kurul toplantısı, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da yapıldı.

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde hibrit formatta düzenlenen toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan Birliğe üye 32 rektör katıldı.

Birliğin 2021-2023 dönemi için yol haritasının belirlendiği toplantıda Orhun Değişim Programına ilişkin yeni önerge kabul edildi.

Bunun yanı sıra birliğin yeni üyelik başvuruları ve gelecek ay İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı, Türk Üniversiteler Birliği 2. Spor Oyunları ve Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali'ne hazırlık konuları ele alındı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Konseyi Üniversiteler Birliğinin 10 yıl önce kurulduğunu anımsattı.

Birliğin faaliyet alanını genişletmeye devam ettiğini vurgulayan Amreyev, "Bugün itibarıyla Özbekistan'dan dört, Kırgızistan'dan iki üniversite ve Azerbaycan ile Macaristan'dan da yüksek eğitim kurumları birliğimizin yeni üyesi oldu." dedi.

Amreyev, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin 12 Kasım'da İstanbul'da yapılacağına işaret ederek, "Söz konusu zirvede, eğitim alanında önemli kararlar alınacak. Bunun için zirve öncesi eğitim alanındaki gündem maddelerini görüşmek için bugün bir arada bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Amreyev, birliğin dönem başkanlığını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesinin başkanlık dönemini bir yıl daha uzatma kararı aldıklarını dile getirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek de Türk dünyasındaki üniversitelerin geleceğinin görüşüldüğü toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şimşek, Türk dünyasının geleceğinin gençlerde olduğunun altını çizerek, "Gençleri yönlendirecek, yol gösterecek onlardan katma değer elde edecek hem sosyal anlamda hem diğer teknolojik anlamda üniversitelerdir. Bu sebeple, o karar verecek mekanizmaların hemen hepsi bugün bizim misafirimiz." diye konuştu.

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