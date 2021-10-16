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Türk Kızılay, 153 yıldır insani yardım alanında faaliyet gösteriyor

AA / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel
Türk Kızılay, 153 yıldır insani yardım alanında faaliyet gösteriyor

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Türk Kızılayın 153 yıldır insani yardım alanında faaliyet gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini söyledi.

ZONGULDAK (AA) - Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Türk Kızılayın 153 yıldır insani yardım alanında faaliyet gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini söyledi.

Ergenç, gazetecilere, Kızılayın ülke genelinde toplam 300 noktada düzenlediği kan bağışı faaliyetlerini 3 bin 515 personel ile günlük 10 bin ünitenin üzerinde kan bağışı toplayarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Kana sürekli ihtiyaç duyulduğunu belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Kan bankacılığı alanında, kanın güvenli kan bağışçılarından temin edilmesi, kalite standartlarına uygun olarak testlerden geçirilmesi ve uygun koşullarda sağlık kurumlarına iletilmesi sürecinde en önemli etken gönüllü kan bağışçılarının varlığıdır. Her ülkenin kendi kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından sağlaması büyük önem arz etmektedir. Türk Kızılay, 153 yıldır insani yardım alanında faaliyet göstermekte ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Faaliyet alanlarından biri de ülkemizin kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından temin ederek hastanelerimize ve hastalarımıza ulaştırmaktır."

AA / Seçkin Kırarslan - Son Dakika Haberleri
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