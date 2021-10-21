ANKARA (İHA) - Türk dünyasının önemli şairlerinden Ahmed Cevad, Gazi Üniversitesinde anıldı

ANKARA - "Çırpınırdın Karadeniz" adlı şiiriyle bilinen Türk dünyasının önemli şairlerinden Ahmed Cevad, Gazi Üniversitesinde anıldı.

Gazi Üniversitesinde "Köklerimizin İzinden" adlı konferans düzenlendi. Konferansta Türk dünyasının önemli isimlerinden Ahmed Cevad anıldı. Programda konuşma yapan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, öğrencilere Ahmed Cevad'ın hayatını aktardı.

"Ahmed Cevad, Azerbaycan'ın Mehmet Akif Ersoy'udur"

Ahmed Cevad'ın Türk edebiyatına katkılarına dikkat çeken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Dış Türkler ya da esir Türkler, her anıldığında akla ilk gelen, hüzün ve coşkuyu bir arada ruha işleyen 'Çırpınırdın Karadeniz, Bakıp Türkün Bayrağına' adlı şiir, dinleyicilerin çoğu tarafından, yazarı ve bestecisi pek bilinmeyen ve aradan bir asır geçse de unutulmaz şahsiyetlerin arasına girmiş olan, Ahmed Cevad'a aittir. Ahmed Cevad, kardeş ülke can Azerbaycan'ın Mehmet Akif Ersoy'udur. Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarıdır. İlk şiirlerini, medresede okuduğu yıllarda yazmış ve hocası, münekkit ve edebiyat tarihçisi olan Abdullah Sur'un değerli tavsiyelerini almıştır. İnandığı değerler, ülküsü uğruna mücadele eden ve zorlu bir hayatı olan Ahmed Cevad'ı saygıyla anıyorum" dedi.

Ahmed Cevad'ın Türk dünyasında verdiği mücadeleleri aktaran Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Ahmed Cevad'ın yetişme şartları maneviyat ve milliyet yüklüydü. Balkan Harbi'nde gönüllü asker olarak Türk ordusuna katılmıştır. Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti ile Osmanlı İmparatorluğu'na yardıma gelmiştir. Türk dünyası için çok emek vermiştir. Ahmed Cevad'ı sadece şair yazar diye ifade etmek yeterli olmaz. Ahmed Cevad eylemci bir entelektüel, mücadele eden bir dava adamıdır. Kurulan Birinci Azerbaycan Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştır" ifadelerinde bulundu.