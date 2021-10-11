Tunceli'de 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi - Haberler
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Tunceli'de 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Tunceli'de 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

TUNCELİ'de 22 metrelik gövdesi, 60 metre yüksekliğindeki bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağaçı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de 22 metrelik gövdesi, 60 metre yüksekliğindeki bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağaçı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Pertek ilçesine bağlı Sağman köyü Çıkınlı mezrasında 22 metrelik gövdesi, 60 metre yüksekliği ve 30 küçükbaş hayvanın sığacağı mağarayı andıran kök ile alt gövdesine sahip bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alındı.Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tunceli Pertek ilçesi, Sağman köyünde bulunan Doğu Çınarı (Platanus orientalis) Anıt Ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Görenlerin hayrete düştüğü çınar ağacının gövdesinin 22 metre, yüksekliğinin 60 metre olduğu biliniyor" denildi.


Tunceli'de 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

Tunceli'de 'Doğu çınarı' anıt ağaç olarak tescil edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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