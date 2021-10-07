TÜGVA İstanbul'dan İBB'nin tahliyeye ilişkin iddialarına yanıt Açıklaması - Haberler
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TÜGVA İstanbul'dan İBB'nin tahliyeye ilişkin iddialarına yanıt Açıklaması

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
TÜGVA İstanbul'dan İBB'nin tahliyeye ilişkin iddialarına yanıt Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öne sürdüğü iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) İstanbul İl Temsilciliği, Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öne sürdüğü iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

TÜGVA İstanbul'un Twitter hesabından, "Tarafımıza yüklenen asılsız iddiaların aslını sizler için derledik." notuyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İBB tarafından yapılan açıklamada "TÜGVA sözleşmeye aykırı olarak iskeleyi 3. kişilere devrettiği için sözleşme feshedilmiştir." denildiği anımsatılarak, TÜGVA'nın sözleşmenin imzalandığı 2018 yılında bu yana kiralanan yerin tamamını kütüphane, ücretsiz çay kahve ikramı ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için gençlerin hizmetine sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İBB'nin, "İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Büyükada İskelesi'nin kesin olarak tahliyesine karar verdiğini" ifade ettiği hatırlatılırken, "Mahkemenin tahliyeye dair hiçbir kararı söz konusu değildir. Böyle bir tahliye kararı olsaydı, zaten kararın kendisi paylaşılırdı. İddia sahiplerinden 'olmayan tahliye kararını' paylaşmalarını bekliyoruz." denildi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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