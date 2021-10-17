TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

SAKARYA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Sakarya İl Temsilcisi Murat Selim Deveci, "Unutmayın yalanlarlar değil, hakikat kazanacak. Provokasyon değil, itidal kazanacak. Hep dedik yine diyoruz; yaşasın hakikat." dedi.

TÜGVA Sakarya İl Temsilciliği üyeleri, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstermek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İl Temsilcisi Murat Selim Deveci, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla organize şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

Dernek üyelerine hakaret edildiğini dile getiren Deveci, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Deveci, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara, tüm şeffaflıkla yaptıkları açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşlarını koruduklarını ifade ederek, yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yaptıklarını belirtti.

Hak yolda ve hakikat peşinde olduklarını vurgulayan Deveci, "Efendimizin izindeyiz, asla boyun eğmeyeceğiz çünkü biz TÜGVA'yız. Yani Türkiye Gençlik Vakfı'yız, Türkiye'nin gençlik vakfıyız. Unutmayın yalanlarlar değil, hakikat kazanacak. Provokasyon değil, itidal kazanacak. Hep dedik yine diyoruz; yaşasın hakikat." diye konuştu.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sakarya Eğitime Destek Platformu Başkanı Yahya Bakır da Kur'an-ı Kerim ile devletine ve milletine bağlılığı öğreten derneklere karşı yapılan bu mücadelenin her zaman karşısında olduklarını belirterek, "Vatanını ve milletini seven gençler yetiştirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Yapılan tezviratların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bugün TÜGVA üzerinde yürütülen bu tezviratın karşısındayız. Milli ve manevi değerlere destek veren derneklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve partililer de gruba destek verdi.