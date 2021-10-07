Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi! Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Özbudak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler. Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi. Tuğçe Özbudak kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğçe Özbudak merak konusu oldu. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilen Tuğçe Özbudak kimdir, Tuğçe Özbudak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Haziran 1982
Kaç yaşında: 39 yaşında
Ankara Boy: 1,71 m Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Eylül 2020 yılında Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendi.
Haberler.com - Gündem