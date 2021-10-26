TRT 2, engel tanımadı!

Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atıyor. İşitme engeli olmayan bireyleri, işitme engellilerin dünyasına davet eden program "Sessizce", ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.30'da TRT 2'de.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, yeni içeriklerini ekranlara getirmeye devam ediyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi

Doğuştan ya da sonradan duyma yetisini yitirmiş; edebiyat, resim, seramik sanatı, dans, oyunculuk, fotoğrafçılık ve heykel gibi branşlarda eserler veren işitme engelli sanatçıların hayatları, eserleri ve dünyaları "Sessizce" programıyla ekrana taşınıyor. İşitme engelli bireylere dair farkındalığı artırmayı amaçlayan program, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi.

Bütünüyle sessiz bir program

İşaret dili tercümanı Neslihan Kurt'un sunumuyla ekrana gelecek olan program, sessiz bir şekilde, işaret diliyle ve altyazıyla yayınlanacak. Bütünüyle sessiz bir şekilde ekrana gelecek olan söyleşi programı "Sessizce", ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.30'da TRT 2'de.

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