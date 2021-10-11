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Trakya'da vakalar artıyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Trakya'da vakalar artıyor Kırklareli ve Edirne vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10'da Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de korona virüs vaka artışları devam ediyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Trakya'da vakalar artıyor

Kırklareli ve Edirne vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10'da

KIRKLARELİ - Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de korona virüs vaka artışları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre söz konusu tarihler arasında 98,69 olan Kırklareli 200,07'ye yükselirken Edirne 97,61'den 171,18'e yükselerek vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Tekirdağ ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı 140,14'ten 141,06'ya yükseldi.

"Maske takması için uyarıyoruz, ters cevaplar alıyoruz"

Kırklareli'nde maske takmayanları uyardığını belirten Orhan Altıntel, ters cevaplar aldığını belirtti. Altıntel, vakaların artmaması için valilik, belediye ve diğer kurumların elinden gelenin fazlasını yaptığını belirterek, "Kırklareli'nde vakalar artıyor. Televizyonlardan seyrediyoruz. 15 ilde vaklar artıyor. Bunların içinde Trakya illerimizde yer alıyor. Burada Valiliğimiz, belediyemiz, diğer kurumlarımız önlemlerini alıyor. En büyük iş bizlere düşüyor. Önlemlerimizi alacağız, maskelerimizi takacağız. Vaka artışları endişelendiriyor. Bizim belli yaşımız var. Yaşımız olduğundan dolayı daha tedirgin oluyoruz. Genelde gençler bunlara hiç dikkat etmiyor. Maske takmasını söylüyoruz ama gibi ters tepkiler alıyoruz" dedi.

Edirne'de cadde ve sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar görüntülendi.

Edirne'de gelen turistlerin hiçbir yerde kurallara uymadığını dile getiren Ali Asım Alkan, "Bulgaristan ve Yunanistan'dan sık sık gelenler var. Bu gelenler pek kurallara uymuyorlar. Alışveriş merkezleri gibi her yerde kurallara uymuyorlar. Herkes maske mesafe kullarına uymaya dikkat etsinler. Vatandaş olarak önlemlerimiz arttırmalıyız" şeklinde konuştu.

Trakya'da vakalar artıyor

Trakya'da vakalar artıyor

Trakya'da vakalar artıyor

Trakya'da vakalar artıyor
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri
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