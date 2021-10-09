Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi - Haberler
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Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Tekirdağ'da traktör sürücüsünün aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde bir traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olayı gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı.

"KÖPEĞİ ÇEKE ÇEKE ÖLDÜRDÜ"

Görüntüleri çeken kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu. Görüntüleri inceleyen Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi - Haberler
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