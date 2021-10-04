Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada.

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

Kavşakta tırın ve otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan traktöre otomobil ve tırın çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan traktöre tır ve otomobil çarptı. Traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Mehmet Ali Duru idaresindeki 42 TF 081 plakalı traktöre önce Sedat B. idaresindeki 33 DPB 43 plakalı otomobil ardından Kudret S. yönetimindeki tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan traktör iki bölünürken, otomobil ise kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada traktör sürücüsü Mehmet Ali Duru ile eşi Şengül Duru ve otomobil sürücüsü Kudret S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Ali Duru, eşi Şengül Duru ve otomobil sürücüsü Kudret S. ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şengül Duru yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan traktöre önce otomobil ardından arkasından gelen tır hızla çarpıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...

Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada...
İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

 Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen
Spor Sergen Yalçın Mehmet Topal Güven Yalçın Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Traktörün ikiye ayrıldığı feci kaza kamerada... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 22:45:38. #1.12#