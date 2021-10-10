KASTAMONU (İHA) - Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde gübre dökmek için ahıra yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Tunuslar köyü Kurtderesi Mahallesinde ikamet eden 54 yaşındaki İbrahim Erol, gübre dökmek için kullandığı traktör ile ahıra yaklaşmak istedi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden İbrahim Erol, ahıra yaklaştığı sırada devrilen römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Erol'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan İbrahim Erol'un cenazesi, Tunuslar köyünde gözyaşları içerisinde aile kabristanlığında defnedildi.