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Trabzon'da yaylalarda yıkımlar yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Trabzon'da yaylalarda yıkımlar yeniden başladı

Trabzon'da Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 5 ev yıkıldı.

DERNEKPAZARI, TRABZON (İHA) - Trabzon'da Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 5 ev yıkıldı.

Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı geçtiğimiz yıllarda startı verilen yıkımlar tekrar başladı. Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar için alınan yıkım kararı Trabzon'un yaylalarda devam ediyor.

Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 5 yapı için yıkım kararı alındı. İş makineleri tarafından yıkımlar gerçekleştirilirken, jandarma ekipleri de yaylada güvenlik önlemi aldı. Kaçak yapıların yıkımının ardından yaylada ev yapılmak için açıldığı tespit edilen 11 alan tekrar dolduruldu. - TRABZON

Trabzon'da yaylalarda yıkımlar yeniden başladı

Trabzon'da yaylalarda yıkımlar yeniden başladı

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