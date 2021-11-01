Trabzon'da jandarma ekipleri düğünlerde sivil ekiplerle denetim yapacak

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün bir düğünde atılan maganda kurşunu ile bir kişinin yaralanmasının ardından düğünlerde ve toplu merasimlerde İl Jandarma Komutanlığı sivil ekipleri tarafından silah atılmasının önüne geçmek için denetimlere ağırlık vereceği bildirildi.

Konuyla ilgili Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Trabzon ili Sürmene ilçesi Kahraman Mahallesinde, 31 Ekim 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında, düğünde havaya ateş eden emekli öğretmen olan bir vatandaş silahının arızasını gidermek isterken başka bir vatandaşı vurarak yaralamıştır. Yaralı, sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Şüpheli yakalanmış ve suça konu ruhsatsız tabancaya el konulmuştur.

'Mutluluğa kurşun sıkma, Geleceği karartma' ve 'Yorgun mermi hiçbir mermi havada kalmaz' projeleri ile bu tür yanlış alışkanlıklarla mücadelemiz ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme gayretleri devam etmektedir. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca düğünlerde ve toplu merasimlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verilecektir" denildi. - TRABZON

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