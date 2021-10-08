TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ - Haberler
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TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da yapımı tamamlanan 'Kazım Kobya' isimli 46 metre uzunluğunda 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi törenle suya indirildi.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da yapımı tamamlanan 'Kazım Kobya' isimli 46 metre uzunluğunda 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisi törenle suya indirildi.

Sürmene Çamburnu Tersanesi'nde 7 milyon dolara mal edilen 'Kazım Kobya' isimli, 46 metre uzunluğunda, 970 groston ağırlığındaki balıkçı gemisinin yapımı tamamlandı. 800 ton balık alma kapasitesine sahip olan geminin suya indirilme törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi, Üstün, Kobyalar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kobya, Başaran Gemi Sanayi temsilcisi Rasim Başaran ve davetliler katıldı.

'HER YIL 40 CİVARINDA GEMİ İMAL EDİYORUZ'

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 'Gemimiz 70'e yakın kişinin istihdamını sağlayacak. İlimiz bölgenin en önemli cazibe ve çekim merkezi. Bu anlamda da özellikle deniz ürünlerinin başta işleme tesisleri ile hepimizin gururla bahsettiği deniz ürünlerinin avlanması noktasında da uluslararası sularda da hizmet veren onlarca gemimiz var. Bu ilde bulunan insanların bu sektörde de ciddi yatırımları olduklarını görüyoruz. Her yıl 40 civarında balıkçı gemimizin imalatı burada yapılıyor. Çok ciddi bir sektör ve üretim. 11 ay kısa bir sürede bu gemimiz bu hale geldi. Bu çok gurur verici bir durum' dedi.

Halk oyunları ekibinin horon gösterisinin ardından yapılan dua sonrası gemi denize indirildi.

TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ

TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ

TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ

TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ
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Haber: TRABZON'DA 46 METRELİK BALIKÇI GEMİSİ DENİZE İNDİRİLDİ - Haberler
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