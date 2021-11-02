'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın bugün Türkiye'ye getiriliyor.
Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın bugün Türkiye'ye getiriliyor.
Uruguay'da gözaltına alınan Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.
Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, bugün Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
(Tuncer Cengiz/İHA)
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