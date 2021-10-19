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Toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı

Malatya'da toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırılarak bir günde 13 toplu taşıma aracına ceza kesildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimleri arttırılarak bir günde 13 toplu taşıma aracına ceza kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince il geneli sorumluluk güzergahlarında "toplu taşıma araçlarına yönelik sivil özel denetim uygulaması" kapsamında 74 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Kontroller sonrasında 13 araca cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı

Toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı

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