SİVAS (İHA) - Toplu balık ölümleriyle endişelendiriyordu, eski görünümüne kavuştu

Sarıya dönen rengi ve toplu balık ölümleriyle endişeye neden olan Ulaş gölü, su takviyesi ve tarımsal alanda ki su kullanımının durması ile eski görünümüne kavuştu

SİVAS - Sarıya dönen rengi ve toplu balık ölümleriyle endişeye neden olan Ulaş gölü, su takviyesi ve tarımsal alanda ki su kullanımının durması ile eski görünümüne kavuştu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kentte azalan yağış miktarı ve bilinçsiz su tüketimi göldeki su seviyesini gözle görülür derecede düşürmüş, gölde bulunan balıkların telef olmasına neden olmuştu. Belediye ekipleri, göl kenarına kurduğu devridaim pompalarıyla sudaki oksijeni yenileyerek balık ölümlerinin önüne geçmeyi başardı. Şimdilerde göl eski turkuaz rengine dönerek canlı florasını tekrar korumaya başladı. Gölün eski haline kavuşmasıyla yüzlerce karabatak yuvasına tekrar dönerek, gölde görsel şölen oluşturdu.

"Karabataklar göle harika bir görüntü sağlıyor"

Ulaş Gölüne gezmeye gelen Tolga Şardağ, gölün kuraklık nedeniyle çekilmesi ve balık ölümlerinin durmasıyla birlikte gölün eski haline döndüğünü belirterek, "Şuan Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Gölündeyiz. Havaların kurak gitmesi ve bilinçsiz sulama nedeniyle gölde çekilmeler oldu. Buna bağlı olarak oksijensizlikten kaynaklı balık ölümleri gerçekleşti çok sayıda balık telef oldu. Ama buna rağmen gölümüz tekrar doğal güzelliğini geri kazanıyor. İçinde birçok canlıyı ve göçmen kuşları barındırıyor. Karabataklar tekrar gelmeye başladı. Ben gezmeye geldim Ulaş'ta gezmek hoşuma gidiyor eskiden daha güzeldi. Fakat yine de. 2-3 ay öncesine göre daha iyi. İnşallah eski güzelliğine tekrardan kavuşur. Karabataklar göle harika bir görüntü sağlıyor. Burada doğal bir şölen sunuyorlar. Karşıda ki Tecer dağı ile birlikte muhteşem bir fotoğraf olanağı burası" dedi.