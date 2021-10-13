TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI - Haberler
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TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Samsun-Sivas seferini yapan yük treninin lokomotifinde yangın çıktı.

SAMSUN (DHA) - TOKAT'ta, Samsun-Sivas seferini yapan yük treninin lokomotifinde yangın çıktı. Yangın demiryolu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 20.30 sıralarında Tokat'ın Zile ilçesinde Lojistik Şefliği girişinde meydana geldi. Makinist Eyüp Çınar yönetimindeki Samsun-Sivas seferini yapan 43410 sefer sayılı yük treninin lokomotifi, Lojistik şefliği girişinde belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden makinist Çınar treni durdururak istasyondakilere haber verdi. Zile Lojistik Şefi Serdal Deniz, personel Dursun Erdurak ve Süleyman Akıncı'nın yangın tüpleriyle müdahale ettiği lokomotifteki yangın kısa sürede söndürüldü. Lokomotifin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI

TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI

TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI

TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI
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Haber: TOKAT'YA YÜK TRENİNİN LOKOMOTİFİ YANDI - Haberler
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