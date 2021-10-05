TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM - Haberler
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TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT Valisi Ozan Balcı, vaka oranı yüksek seyreden kentte tedbirlere uyum konusunda uyarılarda bulunarak, "Biraz yüksek gidiyoruz.

TOKAT (DHA) - TOKAT Valisi Ozan Balcı, vaka oranı yüksek seyreden kentte tedbirlere uyum konusunda uyarılarda bulunarak, "Biraz yüksek gidiyoruz. Bu konuda bir gevşeme görüyorum. Aşının verdiği bir rehavet oluyor muhtemelen. Tedbirleri gevşetmememiz lazım. 15 gün içinde 2 doz aşı oranında yüzde 85'e ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18-24 Eylül tarihlerinde 100 binde 365,30 ile kırmızı bölgede olan kentteki aşı ve koronavirüs vakalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1'inci doz aşıda yüzde 85'lik oranı yakaladıklarını belirten Vali Balcı, "Bu zamana kadar mücadelemizi devam ettirdik. Ama bu yetmez. Şu anda aşılanma anlamında birinci doz oranımız yüzde 85 oldu. İkinci dozda da yüzde 72'yi gerçekleştirdik. İnşallah 15 gün sonra 2'nci doz aşı oranımız tahminen yüzde 85 olacak. Vaka sayıları günlük oynamakla beraber yine de istediğimiz seviyenin altına çekmemiz lazım. Biraz yüksek gidiyoruz. Bu konuda bir gevşeme görüyorum. Aşının verdiği bir rehavet oluyor muhtemelen. Maskelerin çıkarılmaması lazım. Sağlık Bakanlığımızın, aklın, bilimin temelinde söylediklerini, bilim adamlarımızın söylediklerine riayet etmekte fayda var. Toplum sağlığımızı korumak açısından. Biz sağlıklı olabiliriz ama hasta olan vatandaşlarımızla aynı toplumda yaşıyoruz. Kronik hasta olan var, çocuklarımız okula gidiyor. Onların eğitimlerini engelleyebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan ricamız aşı olsalar bile maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen riayet etmeleri. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, bilim adamlarımız ne zaman ki 'maskeleri çıkarın' derse o zaman çıkartmakta fayda görüyorum? dedi.

'EĞİTİMİ AKSATACAK BİR DURUM YOK'

Okullarda da zaman zaman vakaların görüldüğünü belirten Vali Balcı, "Okullarımızda eğitim Allah'a şükür gayet güzel gidiyor. Okullarda da zaman zaman vakalar oluyor. Sağlık Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı rehber var. O kriterleri dikkate alarak davranıyoruz. Eğitimi öğretimi aksatacak bir durum yok. Okulları çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanımız da biliyorsunuz çok önemsedi. Okulları kapatmamamız lazım. Okulların kapanmaması için, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına devam etmesi için Tokatlı hemşerilerimizden dikkat etmelerini istiyorum. Tedbirleri gevşetmememiz lazım. Aynı zamanda ticari hayat da engellenmesin" diye konuştu.

Vali Balcı, denetimlerin yanı sıra vatandaşları tedbirlere uyma konusunda eğitmek için daha çok çaba gösterdiklerini dile getirdi.

TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM

TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM

TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM

TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TOKAT VALİSİ BALCI: AŞININ VERDİĞİ BİR REHAVET OLUYOR, TEDBİRLERİ GEVŞETMEYELİM - Haberler
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