Tokat'ta polis üniversite öğrencilerini terör örgütlerine karşı uyardı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta polis, Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) gelen öğrenciler ve aileleriyle görüşerek, terör örgütlerine karşı uyarılarda bulundu.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat'ta polis, Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) gelen öğrenciler ve aileleriyle görüşerek, terör örgütlerine karşı uyarılarda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde açtıkları stantlarla terör örgütlerine karşı öğrencileri ve velileri bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı.
Çocuklarıyla Tokat'a gelen aileler de terör örgütlerinin gençlere yöneldiğini belirterek, polisin uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.