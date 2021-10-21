Tokat'ta pikap alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta pikap alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta pikap alevlere teslim oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde park halinde bulunan pikap alevlere teslim oldu.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde park halinde bulunan pikap alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiliye göre yangın; Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta pak halinde olan araçta çıktı. Birol G.'ye ait 60 EU 555 plakalı Ford Transit marka pikap henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta pikap alevlere teslim oldu

Tokat'ta pikap alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

 Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title