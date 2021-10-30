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Tokat'ta kovalamaca kazayla bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokat'ta kovalamaca kazayla bitti

Tokat'ta polisin dur ikazına uymayarak kaçan alkollü sürücü ekip otosuna çarpması sonucu yakalandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta polisin dur ikazına uymayarak kaçan alkollü sürücü ekip otosuna çarpması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta uygulama noktasında durmayan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayan sürücü, aracıyla sanayi sitesine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca bir özel hastane önünde son buldu. Polisten kaçan şahıs önüne çıkan ekip otosuna çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında M.A.K isimli şahıs gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen sürücünün 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs polis merkezine götürüldü. - TOKAT

Tokat'ta kovalamaca kazayla bitti

Tokat'ta kovalamaca kazayla bitti

Tokat'ta kovalamaca kazayla bitti

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