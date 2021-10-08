Tokat'ta huzur uygulaması

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde huzur ve asayiş uygulamasında 17 araç sürücüsüne 16 bin 970 lira trafik para cezası uygulandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur ve asayiş" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlar tek tek arandı, şüpheli şahıslarda üst araması yapıldı. Umuma açık yerlerde şüpheli şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet muşta ele geçirildi. 3 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefetten, 2 işyerine ruhsatsız faaliyet gösterdiklerinden dolayı adli ve idari işlem yapıldı. 17 araç sürücüsüne toplam 16 bin 970 lira trafik para cezası uygulandı. 1 aranan şahıs yakalandı. - TOKAT

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