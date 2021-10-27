Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Haberler
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Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Hatice Kemeröz (42) idaresindeki 60 ACN 859 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Ali Samet Kemeröz (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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