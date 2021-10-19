Tokat'ta 1312 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu hap satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1312 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.E, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri