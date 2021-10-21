Tokat OSB'ye Sağlık Ocağı Kazandırıyoruz

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı ve hayırsever iş adamı Şerafettin Suveren, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak Osb Sağlık Ocağı'nın protokolünü imzaladı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza protokol programına Vali Dr. Ozan Balcı ve İş Adamı Şerafettin Suveren'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, hayır sever iş adamı Şerafettin Suveren ve kardeşlerinin daha önce Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan anaokulu ile sahipsiz hayvanlar için dizayn edilen ambulansa destek verdiğini hatırlattı. OSB Sağlık Ocağı'nın yapılmasına da katkı sağlayan iş adamı Şerafettin Suveren'e örnek davranışı için teşekkür eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Sağlık Ocağı Tokat'ımıza, OSB'mize ve OSB çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. " dedi. 21 Ekim 2021 Haber -Foto: Gülay KARTAL

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