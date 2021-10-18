TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLAR

TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLARAvrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak için hazırladığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan Katılım Öncesi Katılım Aracı (IPARD) Programı kapsamında, Türkiye'nin 42 ilindeki girişimciler kırsala yatırımlarını sürdürüyor. Program kapsamında yatırımcılara sunulan hibelerle AB standartlarında işletmeler kuruluyor, mevcut işletmeler modernize ediliyor. "Kırsalda üretim, kırsalda işleme, kırsalda istihdam" anlayışıyla sürdürülen çalışmalarla binlerce vatandaşa yeni istihdam kapıları açılıyor. 2021'in ilk 9 ayında toplam yatırım bütçesi 1, 6 milyar liralık 3 bin 271 proje için girişimcilere 1, 1 milyar TL hibe ödendi. Faaliyete geçen işletmelerde 6 bin 364 vatandaş istihdam ediliyor. Söz konusu projelerden bazıları şöyle: Bu tesiste günlük 500 seramik sofra ve süs eşyası üretiliyorAfyonkarahisar'da yaşayan 38 yaşındaki girişimci Gülsevcan Doğan, seramik işleme ilgisi nedeniyle atölye kurmaya karar verdi. Hayal ettiği atölyeyi kurmak için araştırmalara başladı ve TKDK'nın bu sektöre hibe desteklerinin olduğunu öğrendi. TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, yardım masasında iletişim uzmanlarından detaylı bilgiler aldı. Daha sonra 2 milyon 376 bin liraya mal olacak projesini hazırlayarak TKDK'ya başvurdu. Projesi onaylanmasının ardından merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde yatırımının inşasını tamamlayarak faaliyete başladı ve TKDK'dan 1 milyon 514 bin lira hibe desteği aldı. Atölyede günlük 500 seramik sofra ve süs eşyaları yapılıyor, ürünler iç piyasaya satılıyor. Mevcutta 28 kişinin istihdam edildiği işletmede, talebin çok yoğun olması sebebiyle üretimi artırmak için ilave istihdam sağlanarak yıl sonuna kadar çalışan sayısının 50'ye çıkarılması planlanıyor. ***25 yaşındaki girişimci 6 bin tonluk soğan deposu kurdu25 yaşındaki mekatronik teknikeri Semih Gür, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünde her yıl 250 dekar arazide soğan üreten ailesinin bin tonun üzerindeki üretiminin depolama ve satışında yaşadığı sıkıntıyı çözmek ve kendi ihtiyaçları dışında kalan depolama alanını da kiraya vererek gelir elde etmek fikriyle çeşitli araştırmalara başladı. Araştırmaları esnasında medya organlarında çıkan TKDK destekli örnek yatırımları gördü. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğüne giderek yardım masasındaki iletişim uzmanlarından detaylı bilgi edindi ve yatırım yapmaya karar verdi. Bin metrekare taban alanlı ve 6 bin metreküp depolama hacmine sahip 6 bin ton soğan depolayabilecek proje başvurusunda bulundu. Projesi onaylandıktan sonra inşa aşamasına geçti ve işlemleri tamamlayınca 750 bin liralık yatırımı için 240 bin lira TKDK'dan hibe aldı. ***İçinde süt mamulleri, çatısında elektriği üretiliyorElazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan sanat tarihi mezunu 30 yaşındaki Şuayip Çıkaray, bölümünden iş hayatına giremeyince baba mesleği mandıracılığa başladı. Mandıracılığın taleplere yeterince cevap vermediğini gördü ve süt fabrikası projesi hazırlayarak TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğüne sundu. Projesi onaylandıktan sonra fabrikanın inşasını tamamladı ve 14 milyon liralık yatırımı için 5, 4 milyon TL hibe aldı. Toplam 12 bin metrekarenin 2 bin 500'ü açık alan üzerinde inşa edilip hizmete giren tesiste, günlük 30 ton süt işlenerek yoğurt, ayran, tereyağı ile örgü, salamura, dil, kaşar ve tulum peyniri gibi gıda ürünleri imal ediliyor. Sütün tamamının Elazığ'daki üreticilerden karşılandığı ve 15 kişinin istihdam edildiği tesiste üretilen gıda maddeleri Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Malatya ve Mersin'e satılıyor. Tam kapasite üretime geçildiğinde çevre illerden de süt alımının yapılması, 50 kişinin istihdam edilmesi ve 60 ton süt işlenmesi hedefleniyor. Tesisin elektrik ihtiyacı da TKDK'dan alınmış yenilenebilir enerji desteğiyle çatıya kurulan güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor. ***Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Irak ve İran'ın gümüş takıları Mardin'denMardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki kadın girişimci Rukiye Cihan, iş yapmak için araştırmalar yaparken sosyal medyada TKDK'nın girişimcilere hibe desteği sağladığını öğrendi. . TKDK Mardin İl Koordinatörlüğünün kapısını çalarak, sektörel bilgi edindi ve yatırım yapmaya karar verdi. Toplam bütçesi 227 bin liralık gümüş takı imalatı işletmesi projesi hazırlayarak Koordinatörlüğe sundu. Projesi onaylandı ve yatırımını tamamlamasının ardından 125 bin lira hibe aldı. 6 kişinin istihdam edildiği işletmede, gümüş telkari yüzük, kolye, bileklik, halhal gibi takılar ve tespih üretiliyor. İşlediği ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlere de gönderdi. Ürünler, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Irak ve İran'a ihraç ediliyor. ***UNESCO'dan esinlenen girişimciden "A sınıfı restoran" yatırımıYozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki genç girişimci Talha Murat, dünyada sadece 2 örneği bulunan, Roma Dönemi'nden kalma surların bulunduğu 2 bin yıllık doğal sıcak su kaynağı Basilica Therma Roma Hamamı'nın 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla bölgede artacak turizm potansiyelini öngördü. Bu öngörüsü üzerine araştırmalara başladı ve TKDK'nın düzenlediği bir bilgilendirme toplantısında hibe fırsatlarını öğrendi. Yatırım yapmaya karar vererek TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaptı. Projesinin onaylanmasıyla 1, 8 milyon liraya mal olan restoran inşa etti ve TKDK'dan 985 bin 322 TL hibe aldı. Kapasitesi 600 kişilik restoranda 22 vatandaş istihdam ediliyor. ***

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