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Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Haberler | Yerel

Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı Saçıntı, "Malatya'nın insanı çok sıcak ve konuk sever" Bir takım etkinlikler için Malatya'ya gelen tiyatro sanatçısı Müfit Can Saçıntı Malatya'nın doğasına ve insanlarına hayran kaldı.

MALATYA (İHA) - Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı

Saçıntı, "Malatya'nın insanı çok sıcak ve konuk sever"

MALATYA - Bir takım etkinlikler için Malatya'ya gelen tiyatro sanatçısı Müfit Can Saçıntı Malatya'nın doğasına ve insanlarına hayran kaldı. Kendisine kayısı filmi teklifinde bulunulduğu ve ilerleyen zamanlarda da tekrar Malatya'ya gelmek istediğini belirtti.

Tiyatro sanatçıları Müfit Can Saçıntı ve Betül Arım özel bir okulun açılışı için Malatya'ya geldi. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Müfit Can Saçıntı, "Malatya'ya daha önce bir sanat sebebiyle gelmiştik. Bu seferde eğitim sebebiyle geldik. Doğa ile iç içe bir anaokulu açılıyor. Türkiye'de örnekleri vardır mıdır bilmiyoruz ama burada böyle bir okulun açıldığını duyduk. Anaokulu deyince böyle mini minnacık tesisler gözümüzün önüne geliyordu. Malatya'da şaşırdım. Anaokuluna mı geldik üniversiteye mi geldik diye tartışıyoruz Betül hanımla. Gayet şaşırtıcı bulduk gerçekten" dedi.

"Kayısı üzerine film projesi"

Malatya'yı güzel bulduğunu belirten Saçıntı, "Malatya'nın toprağı ve doğası çok güzel ama en önemlisi insanı çok sıcak ve konuk sever. Malatya'da kayısı toplama mevsiminde film projesi ile ilgili bir teklif aldık. Teklifi değerlendiriyoruz. İlerleyen zamanlarda bir daha geleceğiz o zaman karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Tiyatro sanatçı Betül Arım ise, " Ben bir doğaseverim. Haftanın en az üç günü doğayı gezerim, ayaklarımı toprağa koyarım, ağaca sarılırım, onlarla konuşurum. Çünkü ağaçların inanılmaz bir şifa gücü vardır. Bu okul benim hayallerimin okulu zaten. Yıllardır böyle okullar hayal ediyordum. Bana dediler ki bir orman okulu açıyoruz. Önce okulu gezdim. İnanamadım hem büyüklüğüne hem genişliğine. Burada çocuklarından tutun öğretmenlerine kadar doğayı koruyan doğa bilinci olan bireyler yetişecek. Kimin emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çok değerli bir şey yapmışlar" diye konuştu.

Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı

Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı

Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı

Tiyatro sanatçıları Malatya'ya hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Son Dakika Haberleri
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