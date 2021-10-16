Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan, yol ulaşıma kapandı - Haberler
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Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan, yol ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Haberler | Güncel
Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan, yol ulaşıma kapandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.


Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan, yol ulaşıma kapandı

Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan, yol ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Son Dakika Haberleri
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