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Tire'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kireli Mahallesi'ndeki Tepecik mevkisinde, Ü.Ö. yönetimindeki 35 JDK 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Takla atan otomobildeki sürücü Ü.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan annesi F.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı, kazaya ilişkin çalışma başlattı. Sürücü Ü.Ö'nün, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyon kırdığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği ileri sürüldü.

Tire'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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