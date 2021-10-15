TIR kameriyenin üzerine düştü, 3 genç son anda kurtuldu

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, park halindeyken hareketlenen TIR, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çok Amaçlı Spor Tesisleri bahçesindeki istinat duvarını aşıp, kameriyenin üzerine düştü. O sırada kameriyede oturan 3 gencin yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücü Bekir Ayazcı (54), 60 YE 120 plakalı TIR'ı bölgeye park etti. Kısa süre sonra TIR kendiliğinden hareket ederek Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonunun bahçesine yöneldi. Bahçedeki kameriyede vakit geçiren 3 gençten o sırada telefonla konuşan Yahsin Yahya Otyakmaz, TIR'ın geldiğini görünce bağırarak arkadaşları Emrullah Altun ve Emin Güler'i uyarmaya çalıştı. Ancak bu sırada istinat duvarını aşan TIR, kameriyenin üzerine düştü. Kameriyenin içinde kalan ve şans eseri yaralanmayan Altun ve Güler kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kaza anı ise tesislerin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kameriyenin altından yara almadan çıkan Emir Güler de "Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Kola içiyorduk. Arkadaşım 'kaçın' diye bağırdı. TIR üzerimizden geçti. Kameriye yıkıldı. Ben sürünerek kameriyeden çıktım. Yara almadan kurtulduk" dedi.